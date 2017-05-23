В туркменской Авазе открылся международный газовый конгресс

АШХАБАД /Trend/ - В прикаспийской Авазе во вторник состоялось открытие двухдневного международного газового конгресса Туркменистана, сообщают организаторы - госконцерн "Туркменгаз" и британская Summit Trade Events Ltd.



В форуме принимают участие 326 делегатов из 36 стран, представляющих 121 компанию и организацию, в числе которых руководители 10 зарубежных правительственных делегаций из Азербайджана, России, Казахстана, Бельгии, Грузии, Южной Кореи, Афганистана, Филиппин, Пакистана и Турции.



Во время мероприятия зарубежные компании получат возможность представить свои предложения по инвестированию, внедрению новых технологий, поставке современной техники и оборудования для нужд топливно-энергетического комплекса Туркменистана.



Как сообщает "Нефтегазовый комплекс" страны, на форуме состоится обсуждение вопросов хода строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия).



Кроме того, Туркменистан объявит о планах промышленного развития до 2025 года, включая новые приоритетные проекты и возможности для международных инвестиций.



На специальной сессии ожидается обсуждение вопросов, связанных с освоением углеводородных ресурсов Туркменистана.



Туркменистан играет роль одного из ключевых игроков на энергетическом рынке в Каспийском регионе. Ежегодно здесь добывается около 70-80 миллиардов кубометров газа, сырье экспортируется в Китай и Иран. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам газа.



По данным госконцерна "Туркменгеология", в стране открыто 38 нефтяных, 82 газоконденсатных месторождений, а также 153 газовых месторождений, в том числе 142 месторождения на суше и 11 - на шельфе Каспия.



(Автор: Гусейн Гасанов)