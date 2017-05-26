Нефть дешевеет

26 мая 2017 10:10 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях, которое разочаровало инвесторов, рассчитывавших на большее, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 08.51 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,60% — до 51,13 доллара за баррель, на нефть марки WTI — на 0,78%, до 48,52 доллара за баррель. При этом накануне цена нефти обеих марок падала более чем на 5%.

Инвесторы надеялись, что нефтедобывающие страны продлят действие соглашения о сокращении добычи "черного золота" на более длительный срок или решат увеличить объем сокращения добычи, пишет агентство Рейтер.

По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna), которые приводит агентство, решение ОПЕК о продлении действия соглашения на девять месяцев без увеличения объема сокращений приведет к тому, что главными факторами, влияющими на мировой рынок нефти, станут данные о запасах и добыче "черного золота" в США.

В четверг на встрече в Вене участники венского соглашения договорились продлить соглашение по сокращению нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Новости по теме
Цены на нефть перейдут рубеж 60-ти долларов за баррель - эксперт
Энергетика 25 мая 12:13
Ирак поддерживает предложение продлить венское соглашение на девять месяцев
Энергетика 24 мая 17:53
Нефть дорожает
Энергетика 22 мая 15:55
Нефть дешевеет
Энергетика 18 мая 09:59
Нефть дорожает
Энергетика 15 мая 09:52
Нефть продолжает дорожать
Энергетика 12 мая 09:27
Узбекистан построит нефтепровод для доставки нефти на строящийся НПЗ
Энергетика 3 мая 15:23
Предстоящая встреча ОПЕК по продлению заморозки нефтедобычи окажется безрезультатной - эксперт
Энергетика 21 апреля 15:30
Бахрейн ведет переговоры с "Газпромом" и "Роснефтью" о поставках СПГ
Арабские страны 20 апреля 15:19
Эр-Рияд разработает проекты по энергетике для сокращения потребления нефти
Арабские страны 17 апреля 15:02
Посол РФ в Катаре призвал продлить соглашение по сокращению добычи нефти
Россия 3 апреля 14:17
Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 1 апреля 12:01
Туркменистан сосредоточился на поиске нефти
Туркменистан 28 марта 11:25
Танкер с иранской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы
Беларусь 22 марта 18:05
Тюменские медики будут лечить азербайджанской нефтью более 70 заболеваний
Россия 22 марта 17:03
Россия и Иран обсудят программу "Нефть в обмен на товары" – Новак
Экономика 27 февраля 11:58
"Газпром нефть" сохраняет план добычи нефти на 2017 год, несмотря на решение ОПЕК
Энергетика 27 февраля 11:27
В Беларуси в 2017 году планируется увеличить добычу нефти
Беларусь 10 февраля 14:31