Итальянская компания о ходе реализации TAP (эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Процесс строительства Трансадриатического трубопровода (ТАР) ведется в соответствии с планами начала поставки азербайджанского газа, с месторождения "Шах Дениз-2", в Европу в 2020 году, сказал Trend источник в итальянской компании Snam, является одним из акционеров TAP.

Источник отметил, что, подготовлена площадь для строительства микротоннеля после безопасной пересадки оливковых деревьев на этой территории.

ТАР и в целом "Южный газовый коридор" является ключевым проектом, как для Италии, так и для всей Европы, добавил источник.

"Южный газовый коридор" предоставляет конкретную возможность для дальнейшей диверсификации источников и маршрутов поставок газа в Европу, а также для укрепления безопасности поставок, сказали в компании.

"Со своим опытом и возможностями, Snam оказывает поддержку TAP в процессе получения соответствующих разрешений связанных с реализацией проекта, и предоставляет услуги по управлению проектом в Италии, с целью обеспечения доставки каспийского газа в Европу в запланированные сроки", - сказал источник.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn