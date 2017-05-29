Итальянская компания о ходе реализации TAP (эксклюзив)

29 мая 2017 09:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Процесс строительства Трансадриатического трубопровода (ТАР) ведется в соответствии с планами начала поставки азербайджанского газа, с месторождения "Шах Дениз-2", в Европу в 2020 году, сказал Trend источник в итальянской компании Snam, является одним из акционеров TAP.

Источник отметил, что, подготовлена площадь для строительства микротоннеля после безопасной пересадки оливковых деревьев на этой территории.

ТАР и в целом "Южный газовый коридор" является ключевым проектом, как для Италии, так и для всей Европы, добавил источник.

"Южный газовый коридор" предоставляет конкретную возможность для дальнейшей диверсификации источников и маршрутов поставок газа в Европу, а также для укрепления безопасности поставок, сказали в компании.

"Со своим опытом и возможностями, Snam оказывает поддержку TAP в процессе получения соответствующих разрешений связанных с реализацией проекта, и предоставляет услуги по управлению проектом в Италии, с целью обеспечения доставки каспийского газа в Европу в запланированные сроки", - сказал источник.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Новости по теме
В Средиземном море за сутки обнаружили тела еще десяти мигрантов
Европа 27 мая 16:45
В Средиземном море при кораблекрушении погиб 31 мигрант
Европа 24 мая 19:59
Итальянская компания о ходе реализации TAP (эксклюзив)
Энергетика 23 мая 15:09
Италия спустя 26 лет вернула Ираку два боевых корабля
В мире 22 мая 20:53
В Средиземном море за три дня спасли более четырех тысяч мигрантов
Другие страны 20 мая 22:27
Строительство ТАР идет по графику, несмотря на попытки помешать процессу работы
Энергетика 18 мая 17:45
Компания Enagas привержена реализации проекта TAP
Энергетика 16 мая 08:56
Азербайджан является надежным партнером Европы в вопросе энергопоставок - болгарский министр
Энергетика 15 мая 18:52
Компания Enagas привержена реализации проекта TAP
Энергетика 15 мая 15:00
Проекты «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» увеличат значимость Каспийского региона для Европы - американский эксперт
Энергетика 15 мая 14:39
В итальянском городе Матера прошла акция протеста против G7
Европа 12 мая 20:23
Италия оштрафовала Whatsapp на три миллиона евро
Европа 12 мая 19:49
Итальянская подлодка протаранила торговое судно
Европа 11 мая 19:14
«Турецкий поток» укрепит российско-турецкие отношения - эксперт
Турция 11 мая 14:18
Рустам Керимов удостоен специального приза фестиваля в Сан-Ремо (ФОТО)
Культура 11 мая 13:39
«Южный газовый коридор» и «Турецкий поток» превратят Турцию в крупнейшего транзитера газа в регионе - эксперт
Энергетика 10 мая 17:32
Проекты «Турецкий поток» и «Южный Газовый Коридор» дополняют друг друга - эксперт
Энергетика 10 мая 14:20
На городской пляж в Италии выбросило 200 килограммов кокаина
Другие страны 8 мая 01:21