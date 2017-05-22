ТАШКЕНТ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Узбекистане провело торжественный прием в честь Дня Республики. На приеме, состоявшемся накануне в одном из крупнейших отелей Ташкента, присутствовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, руководители госучреждений, общественных организаций, главы посольств, представители СМИ, активисты азербайджанской диаспоры.

Перед началом мероприятия были исполнены государственные гимны Азербайджана и Узбекистана.

Приветствуя гостей, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев сказал: «Азербайджанский народ обрел свою независимость в конце 1991 года и вот уже 26 лет строит демократическое правовое государство. И мы уверены - этот процесс необратим».

Посол напомнил, что за короткий период времени, обретя членство в ООН, в Движении неприсоединения, Организации Исламского Сотрудничества, Совете Европы и будучи избранным непостоянным членом Совета Безопасности ООН, Азербайджан занял достойное место в мировом сообществе.

«Азербайджан на протяжении веков располагался на пути пересечения и развития разных культур и религий и, в результате, здесь всегда присутствовала толерантность и соблюдались идеи мультикультурализма», - отметил Гулиев.

Посол подчеркнул, что реализуемые в стране и регионе крупные транспортные и энергетические проекты не обычные маршруты для перевалки товаров, а коридоры сотрудничества. Реформы, проводимые под руководством президента Ильхама Алиева, нацелены на превращение Азербайджана во всесторонне развитую страну.

«Несмотря на факт длительной оккупации со стороны Армении наших территорий, уровень бедности в стране снизился с 50 до пяти процентов, сократилась безработица, вкладываются значительные инвестиции в образование и различные социальные проекты», - сказал глава азербайджанского диппредставительства.

По его словам, болезненной темой остается продолжающаяся оккупация Арменией азербайджанских территорий - Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи районов. Из отчетов миссии ОБСЕ, видно, что процесс разрушения культурных и религиозных памятников на этих территориях продолжается. А в Азербайджане, в самом центре столицы восстановлена и приведена в порядок армянская церковь.

Армения продолжает игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном выводе армянских вооруженных формирований с международно-признанных территорий Азербайджана.

Затронув отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, Гулиев отметил, что они развиваются динамично, эффективно и расцениваются как отношения стратегического партнерства.

Он подчеркнул, что Азербайджан благодарен за активную поддержку, которую получил в свое время от Узбекистана в ходе избрания страны непостоянным членом в СБ ООН, за принципиальную позицию Узбекистана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, за поддержку резолюции, инициированной Азербайджаном в Генассамблее ООН в 2008 году о незамедлительном выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий.

«Мы, со своей стороны всегда поддерживали, и будем поддерживать братский Узбекистан во всех международных организациях. Иными словами, такое активное взаимодействие на международной арене, является свидетельством прочных и искренних связей между нашими странами и народами», - сказал в заключение посол Азербайджана.

(Автор: Демир Азизов)