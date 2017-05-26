Узбекистан и Таджикистан обсудили инвентаризацию договорно-правовой базы сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегации Узбекистана и Таджикистана провели инвентаризацию договорно-правовой базы сотрудничества между странами, обменялись мнениями по проектам документов, находящимся на рассмотрении, в ходе очередного раунда узбекско-таджикских межмидовских политических консультаций, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Делегацию МИД Таджикистана на политконсультациях, состоявшихся накануне в Ташкенте, возглавил заместитель начальника договорно-правового управления Парвиз Содики.

«В ходе переговоров также состоялся обмен информацией об изменениях в законодательных актах Узбекистана и Таджикистана, касающихся заключения и исполнения международных договоров», говорится в сообщении.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Таджикистаном были установлены 22 октября 1992 года. Основными документами, регулирующими главные направления отношений двух стран, являются Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанный в январе 1993 года в Ташкенте и Договор о вечной дружбе двух республик (июнь 2000 года). Создана совместная узбекско-таджикская межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

(Автор: Демир Азизов)