Аятолла Хаменеи поблагодарил жителей Ирана за активное участие в выборах

20 мая 2017 16:05 (UTC+04:00)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, отметив высокую явку, поблагодарил иранский народ за участие в выборах в стране, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное на его сайте.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходили выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Общее число голосов в ходе выборов президента, по данным МВД, составило более 41 миллиона.

Власти из-за высокой явки несколько раз продлевали время голосования, в результате чего избирательные участки закрылись в полночь по местному времени. Явка на выборах, по данным МВД, составила порядка 70 процентов.

В ходе президентских выборов победу одержал переизбравшийся на второй срок Ирана Хасан Роухани, получивший более 50 процентов голосов. Кандидатов в президенты было еще трое: аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и консерватор Мостафа Ага-Мирсалим.

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