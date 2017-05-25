Иранофобия и устаревшие обвинения обречены на провал - МИД

25 мая 2017 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми заявил, что продвижение иранофобии и устаревших обвинений против Исламской Республики Иран обречены на провал, сообщает агентство IRNA.

Гасеми упомянул недавние заявления президента США об обязательствах США предотвратить возможность разработки Ираном ядерного оружия и его поддержки терроризма, и назвал их повторяющимися и беспочвенными.

По словам представителя МИД, Исламская Республика Иран никогда не пыталась разработать ядерное оружие.

«Международные органы неоднократно подчеркивали, что Иран привержен своим обещаниям, и они должны были понять, что иранофобия и повторяющиеся устаревшие обвинения никогда не принесут плодов», - сказал Гасеми.

По словам Гасеми, неустанная и твердая решимость Ирана в борьбе с терроризмом известна всем.

«Исламская Республика Иран гордится своими искренними и решительными усилиями в борьбе с террористическими группировками и намерена продолжать свою неустанную борьбу с ними», - сказал представитель МИД.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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