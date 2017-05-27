Алиага Гулиев: Мастер тара, или Рожденный 9 мая командир роты связи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Его игра на таре приводила в восторг любителей музыки в Париже, Неаполе, Стамбуле, Варшаве, во многих других городах Европы, Азии, Африки. Под звуки его волшебного инструмента исполняли свои песни Бюльбюль, Хан Шушинский, Зульфи Адыгезалов, Шовкет Алекперова, Сейид Шушинский, Ислам Рзаев...65 лет жизни Алиага Гулиев посвятил искусству, более чем в 30 странах мира пропагандировал азербайджанскую народную музыку.

В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный 100-летию народного артиста Азербайджана, тариста Алиаги Гулиева, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие народные артисты Азербайджана Симара Иманова, Забит Набизаде, заслуженные артисты Севиндж Сарыева, Закир Алиев и другие, которые очаровали зрителей такими композициями мугама “Şirvan Şikəstəsi”, “Alyanaq”, “Dağlar” и т.д. Ведущим вечера был доктор философии Гюльгусейн Кязымлы. Мастера национальной музыки и мугама Рамиз Гулиев, Джанали Акперов, Замиг Алиев, Алибаба Мамедов и Ариф Бабаев поделились своими воспоминаниями, которые был представлен в видеоматериале. Скромность, приветливость, забота о молодых артистах - вот отличительные черты Алиаги Гулиева, который был глубоко порядочным, по-детски наивным, доброжелательным человеком. Он был одним из редких мастеров, удачно соединивших в жизни и творчестве духовность и национальный колорит, присущие азербайджанцам, был прекрасным семьянином. Таким и сохранился тарист-виртуоз не только в памяти родных, но и всех истинных ценителей искусства.

Алиага Эйваз оглы Гулиев родился 9 мая 1917 года в городе Шамахы. Музыкальное образование получил в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы. Во время учёбы начал работу в оркестре струнных народных музыкальных инструментов Узеира Гаджибейли.

Однажды внимание Алиаги, учащегося первого курса, привлекло объявление. Узеир Гаджибейли проводил конкурс среди молодых таристов для работы в созданном им оркестре струнных народных музыкальных инструментов. Алиага, не долго раздумывая, решил попробовать свои силы. Узеир бек попросил юного тариста исполнить мугам и несколько танцевальных мелодий. Внимательно прослушав его выступление, маэстро положил руку на плечо Алиаги:

— Молодец, сынок! С этого, дня ты включен в состав оркестра. Наряду с занятиями будешь посещать и репетиции.

Эта была первая встреча Алиаги с великим композитором.

В 1936 году Алиаге Гулиеву предложили работу в Оперном театре и оркестре Республиканского радио. В 1937 году состоялась премьера оперы «Кёроглы», в которой в состав оркестра были включены десять таров, балабан, кяманчи, нагары. С 1939 года Гулиев стал студентом Азербайджанской государственной консерватории. В 1940 году призван в армию, в 1941 году Алиага Гулиев, направлен на фронт. Его фронтовой путь начался в городе Чаусы Гомельской области Беларуси. На фронте освоил профессию радиста, в 1942 году в звании младшего лейтенанта назначен командиром радиовзвода 712-го стрелкового полка, а спустя короткий период времени назначен командиром роты связи. 2 сентября 1944 года в боях за Варшаву Гулиев получил тяжелое осколочное ранение. После выздоровления назначен начальником связи 839-го полка 402-й азербайджанской стрелковой дивизии. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степеней, двумя медалями "За боевые заслуги".

Надо отметить, что и на фронте Алиага не расставался с любимым инструментом. В дивизии ему удается организовать струнный оркестр, ставший впоследствии победителем смотра самодеятельных воинских коллективов. Состав ансамбля был многонациональным, поэтому в репертуар вошли азербайджанские, русские, татарские, грузинские песни.

В послевоенное время работал солистом Государственного театра оперы и балета; музыкальным редактором и руководителем ансамбля народных инструментов в Республиканском радиокомитете и Азербайджанской государственной филармонии имени М.Магомаева; солистом Азербайджанского государственного театра песни под руководством Рашида Бейбутова. Он записывает на грампластинки десятки музыкальных произведений, создает неповторимые мелодии. Многие его композиции входят в золотой фонд национального искусства. Скончался в 1998 году.

(Автор: Вугар Иманов)