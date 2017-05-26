Турция оштрафовала Google

26 мая 2017 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Турции оштрафовало компанию Google на 300 миллионов турецких лир за неуплату налогов, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Отмечается, что Google оформляла рекламные заказы турецких клиентов из офиса в Ирландии, что привело к утечке налогов из Турции.

По данным СМИ, компания оплатила штраф без юридического протеста.

Google предоставляет рекламные сервисы, такие как Google AdSense, Google AdWords, YouTube и т.д.

Официальный курс турецкой лиры на 26 мая составляет 3,5686 TRY/USD.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade

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