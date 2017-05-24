Россия заинтересована в поддержании дружественных связей со всеми своими соседями на Южном Кавказе - МИД РФ

24 мая 2017 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия заинтересована в поддержании дружественных связей со всеми своими соседями на Южном Кавказе, говорится в сообщении на сайте МИД России.

В среду под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось заседание коллегии МИД России на тему «О ситуации на Южном Кавказе и политике России в этом регионе».

Были обстоятельно обсуждены основные аспекты работы российской дипломатии по реализации на закавказском направлении задач, определенных Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом В.Путиным 30 ноября 2016 года. Предметно рассмотрены состояние и перспективы отношений с каждым из государств Южного Кавказа, вопросы обеспечения региональной безопасности.

«В числе наших приоритетов – мир и стабильность, поступательное развитие стран региона, всемерное укрепление их конструктивного взаимодействия в решении общих проблем», говорится в сообщении МИД РФ.

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