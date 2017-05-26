Министр внутренней безопасности США заявил о террористической угрозе в стране

Министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что американцы не выходили бы из дома, если бы знали о террористических угрозах столько же, сколько он сам. Это шутливое по форме, но более чем серьезное по существу высказывание прозвучало сегодня в его интервью телекомпании Fox News.

"По пути сюда (в студию - прим. ТАСС) я говорил (ведущему - прим. ТАСС), что если бы он знал о терроризме столько же, сколько знаю я, то по утрам не выходил бы из дома", - сказал министр.

Он напомнил, что только за последнюю неделю "по сути одни и те же группировки" совершили по всему миру как минимум четыре нападения - в Англии, Египте, на Филиппинах и в Индонезии.

"Это творится кругом, постоянно, без перерыва, - заявил Келли. - И у нас может произойти почти в любое время". Впрочем, министр заверил соотечественников, что тех охраняют "прекрасные люди", в том числе и его собственные подчиненные.