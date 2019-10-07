Кыргызстан попросил Азербайджан увеличить квоты на транзитные перевозки

Заместитель транспорта и дорог Кыргызстана Женишбек Ногойбаев попросил у правительства Азербайджана увеличить квоту на транзитные перевозки.

Такое заявление он озвучил сегодня, 7 октября, на 3-м заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, передает Trend со ссылкой на tazabek.kg.

По его словам, на сегодня у Кыргызстана имеется 50 квот на транзитные перевозки.

«Нам выдано 50 квот, они полностью уже задействованы. Мы обращались в вашу страну, чтобы вы нам добавили еще квоты. В октябре мы ожидаем транспортную делегацию из Азербайджана. По прибытию этой делегации мы надеемся, что разрешение на получение дополнительных квот на перевозки будут удовлетворены», - сказал он.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов сказал, что знаком с этой проблемой.

«Мы к этому вопросу отнесемся со всей серьезностью», - сказал он.

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