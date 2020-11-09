LA Times подготовили материал, где отражены мысли и переживания азербайджанцев-вынужденных переселенцев

БАКУ / Trend / - В Los Angeles Times опубликована статья, в которой отражены мысли и эмоции азербайджанцев, вынужденных переселенцев первой карабахской войны, по поводу нынешней ситуации в рамках нагорно-карабахского конфликта.

В статье автор приводит цитаты многих азербайджанских вынужденных переселенцев, в том числе Рзы Гасанова, который, по словам автора, расцветает при упоминании боевых действий: «Мы счастливы как никогда. Мы думаем, что почти у цели. Мы полагаемся на армию и верим в нее».

«Мы не хотим нового прекращения огня. Мы думаем только о том, чтобы двигаться вперед. Здесь, в этой школе, в которой мы проживаем, мы чувствуем себя как в клетке», - цитирует автор слова жены Гасанова, 54-летней Рены.

«Низами Агаев сдерживает гневные слезы, когда он рассказывает о недавнем нападении на Сеидлер, деревню с приземистыми фермами и едва проложенными грунтовыми дорогами, примерно в 14 милях к северу от Гянджи, второго по величине города Азербайджана. Приблизительно в 60 милях от линии фронта в Нагорном Карабахе Гянджа недавно стала целью ракетного удара Армении. В результате обстрела погибла его дочь Зулейха Шахназарова, зять и 16-месячная внучка. Только 3-летняя Хадиджа пережила атаку», - говорится в статье.

Автор также отметил, что после освобождения азербайджанского города Шуша от армянской оккупации в Баку начались празднования: водители на главных магистралях столицы сигналили, проезжая мимо, а люди раздавали цветы прохожим.

«Восстановление суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом не может произойти достаточно скоро для 56-летнего Фиридуна Кадимова. По его словам, в дни когда стоит хорошая погода, он выходит на ближайшую дорогу, откуда может увидеть деревню, которую был вынужден покинуть более 26 лет назад. Он никогда не терял надежды на возвращение, а теперь надежда превратилась в сбывшуюся реальность», - пишет автор.