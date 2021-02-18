Начата вакцинация сотрудников Государственной погранслужбы Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Начата вакцинация от коронавируса сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend, процесс осуществляется в госпитале погранслужбы.
Напомним, что общая вакциная в Азербайджане началась 18 января.
На предварительном этапе были вакцинированы входящие в группу риска медработники, на последующем этапе - лица старше 65 лет. Со вчерашнего дня дан старт вакцинации лиц старше 50 лет.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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