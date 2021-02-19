При Бакинском транспортном агентстве создан Общественный совет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения участия институтов гражданского общества в развитии системы городского транспорта и предоставления населению качественных, современных и безопасных транспортных услуг при Бакинском транспортном агентстве (БТА) создан Общественный совет. Совет состоит из 9 человек - экспертов в области транспорта, представителей неправительственных организаций и общественности.

Как сообщили в пятницу Trend в БТА, председатель Агентства Вюсал Керимли 19 февраля провел первую встречу с членами Общественного совета.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшей деятельности Совета, поддержке гражданского общества в совершенствовании системы городского транспорта, расширении просветительской деятельности среди населения.

Путем голосования президент Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев был избран председателем, а доцент кафедры транспортной логистики и безопасности движения Азербайджанского технического университета Фархад Эйюбов - заместителем председателя Общественного совета.

В состав Общественного совета при Бакинском транспортном агентстве вошли следующие лица:

Сахиб Мамедов - председатель исполкома Лиги защиты трудовых прав граждан

Джейхун Османлы - учредитель Общественного объединения волонтеров Азербайджана

Давуд Рагимли - президент Союза организаций инвалидов, международный эксперт по выполнению Конвенции ООН о правах инвалидов

Имамеддин Гулиев - председатель Общественного объединения волонтеров

Камал Мамедов - генеральный секретарь Национального Паралимпийского Комитета Азербайджана

Эльмеддин Мурадлы - главный редактор сайта avtosfer.az, эксперт в сфере транспорта

Нармина Гасымова - программный директор Центра экономического и социального развития.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)