Село Гумлаг Джебраильского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Гумлаг Джебраильского района, передает во вторник Trend.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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