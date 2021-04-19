В Азербайджане оглашены детали в связи с кредитами на образование (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кредиты на образование будут выдаваться для полного покрытия платы за обучение и финансирования расходов (аренда жилья, расходы на пропитание, транспорт, учебники) в период обучения в высших учебных заведениях и научных организациях Азербайджана, определенных соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в первичной версии закона «О высшем образовании».

Согласно новому проекту, выдача кредитов на образование осуществляется организацией (структурой), назначенной соответствующим органом исполнительной власти. Сумма кредита и правила его выдачи могут быть определены соответствующим органом исполнительной власти также с учетом ежегодной платы за обучение и связанных с обучением расходов за каждый учебный год.

Среднемесячная сумма кредита на образование определяется соответствующим органом исполнительной власти с учетом инфляции и индексации на каждый учебный год.

При этом заключается договор о кредите на образование, регулирующий права и обязанности студентов в связи с использованием и погашением кредита на образование. Срок погашения кредита не может быть меньше двукратного срока кредита и больше 20 лет. Студент может погасить кредит на образование до истечения крайнего срока, и в этом случае он освобождается от уплаты процентов, начисленных за период после даты выплаты кредита.

В отношении выпускника, который завершил обучение и не позднее, чем через 6 месяцев заключил трудовой договор о начале работы, может быть предоставлен дополнительный срок для погашения кредита, а также определенные льготы.

Студенту, получившему кредит на образование, дается дополнительное время для погашения кредита в период активной военной службы, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности (серьезное заболевание).

Студенты могут получить кредит на образование только один раз. Проценты по кредитам не начисляются на период обучения и в течение двух лет после окончания учебы. Эти проценты выплачиваются из бюджета.

Учащимся, занявшим призовое место на международных олимпиадах, конкурсах (в области искусства) и соревнованиях (в области спорта), демонстрировавшим на протяжении учебы высокие результаты, в целом добившимся успехов, чрезвычайно талантливым студентам в соответствии с условиями, установленными настоящим законом, кредит на обучение предоставляется безвозмездно.

При отчислении студента из учебного заведения в течение срока действия договора о кредите, от него могут потребовать погасить кредит и начисленные проценты раньше срока, указанного в договоре о кредите.

Согласно законопроекту, в целях регистрации кредитов на образование создается «Реестр кредитов на образование», который интегрируется с «Централизованной информационной системой образования».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)