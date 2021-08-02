Азербайджанские пожарные продолжают бороться с лесными пожарами в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана в настоящее время самоотверженно борятся с пожарами в братской стране.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в течение дня силами подразделений министерства с применением вертолета был потушен пожар на 5-7 гектарах в направлении Фетхие. Принимаются необходимые меры по тушению пожаров и в других направлениях.

Делегация уполномоченных лиц министерства во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым в настоящее время находится в районе Мармариса. Замминистра на месте ознакомился с деятельностью пожарных, дал свои поручения. Затем в Центре управления кризисными ситуациями состоялось совещание с участием представителей МЧС Азербайджана и местных сил, на котором были обсуждены дальнейшие шаги.

Отметим, что азербайджанские пожарные тушат пожары в горной местности со сложным рельефом, где преобладают высокие температуры.

(Перевод: Турал Гараджаев. Надир Насиров)