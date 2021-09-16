В рамках международных учений «Три брата – 2021» спецназ успешно выполнил боевые задачи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются международные учения «Три брата – 2021» с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на очередном этапе учений подразделения специального назначения, перейдя по воздуху в условиях ограниченной видимости в тыл условного противника, успешно выполнили боевые задачи в дневное и ночное время.

Отметим, что международные учения «Три брата – 2021» продлятся до 20 сентября.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)