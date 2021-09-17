Очередное заседание по делу Вугара Сафарли назначено на 21 сентября

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ Вугара Сафарли, а также работавших в этой организации на различных должностях Биньямина Исмайлова, Адалята Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Тамкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева, сообщает в пятницу Trend.

На заседании под председательством судьи Азера Пашаева с показаниями выступил Вугар Сафарли. Он не признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Подсудимый подчеркнул, что в руководимом им фонде только исполнял решения: "Я был исполнительным директором фонда, решения выносил не я. Мною были исполнены решения, вынесенные Наблюдательным советом".

Касательно обвинений по финансовым вопросам Сафарли подчеркнул, что средства утверждались решением Кабинета министров.

"Средства выводились из казначейского счета на основании представленной нами в Министерство финансов сметы расходов. Если на счету оставались средства, то мы возвращали их в государственный бюджет. В 2019 году в госбюджет было возвращено 31 466 манатов", – добавил Вугар Сафарли.

Очередное заседание назначено на 21 сентября.

Отметим, что в ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов и еще семь человек по предварительному сговору путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с государственными закупками, использования бюджетных средств не по назначению, указания завышенных объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 миллионов 500 тысяч манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193 - 1.3.2 (легализация полученных преступными путями денежных средств в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям с нанесением ущерба в крупном размере), 308 - 2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджанской Республики.

В ходе предварительного следствия была возмещена часть нанесенного материального ущерба, а также наложен арест на движимое и недвижимое имущество и банковские вклады обвиняемых.

Потерпевшим по этому делу признано Агентство развития медиа Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)