В Азербайджане за сутки выявлено 1 394 случая заражения коронавирусом, вылечился 1 791 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 394 случая заражения коронавирусом, 1 791 человек вылечился, 20 – скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 596 388 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 564 577 человек вылечились, 7 967 – скончались, число активных больных составляет 23 844.
За последние сутки в стране проведено 11 503 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 602 773.
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