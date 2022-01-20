Спикер парламента Турции почтил память шехидов трагедии 20 Января
БАКУ /Trend/ - Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп почтил память шехидов трагедии 20 Января, передает в четверг Trend со ссылкой на публикацию на его странице в Twitter.
"С уважением чту память шехидов трагедии 20 Января, отдавших свои жизни за независимость братского Азербайджана. Светлая память об этих героях навсегда останется в сердцах и памяти нашего народа", - говорится в публикации.
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