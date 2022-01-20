Спикер парламента Турции почтил память шехидов трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп почтил память шехидов трагедии 20 Января, передает в четверг Trend со ссылкой на публикацию на его странице в Twitter.

"С уважением чту память шехидов трагедии 20 Января, отдавших свои жизни за независимость братского Азербайджана. Светлая память об этих героях навсегда останется в сердцах и памяти нашего народа", - говорится в публикации.