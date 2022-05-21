Наука - дорога ведущая в Рай

БАКУ /Trend/ - Известно, что в таких странах как США, Китай, Россия и Германия, наука в основном финансируется из государственного бюджета, об этом подробно описано в предыдущих моих публикациях. Возникает вопрос, а почему собственно говоря, государство, а не частный сектор должен быть главным спонсором науки? Возпможно ли финансирование науки полностью перенести на частный сектор? Сразу отвечу на этот вопрос - нет и поясню, почему частный сектор не может быть главным спонсором науки и почему именно государство должно быть и сегодня практически во всем мире оно является главным спонсором науки.

Цели бизнеса и государства совершенно разные. Основной целью государства является, опираясь на научные достижения, развивать экономику, организовать безопасный мир, устойчивое развитие и высокий уровень жизни для своих граждан. Бизнес, каким бы крупным он не был бы преследует иные цели. Опираясь на научные достижения, он преследует цель развивать, бизнес и извлекать из него выгоду. Бизнес преследует развитие конкретных областей и получение от них прибыли. Возможно некоторые крупные компании как Apple, Samsung, Huawei, Sony или компании Илона Маска и Била Гейтса работают охватывая широкое поле деятельности и на перспективу, тем не менее они преследуют конкретные цели и прибыли.

С другой стороны, таких крупных компаний и бизнесменов в мире можно сосчитать на пальцах, поэтому они не могут охватить все области деятельности человека. Лица, предвидящие далекие перспективы и глубоко понимающие суть этих перспектив, становятся как правило, или великими учеными, как Архимед, Аристотель, Исаак Ньютон, Леонард Эйлер, Иван Павлов, Альберт Эйнштейн и другие или крупными государственными деятелями как, Авраам Линкольн, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Генерал Де Голль, Мустафа Кемаль Ататюрк, Гейдар Алиев и другие. Поэтому, главным спонсором науки должно быть государство.

Более того, крупные открытия и глубокме результаты науки практически всгда представляют государственный интерес, например, космические достижения, управление термоядерными процессами, изменение климата, аномальные изменения в природе и др. Доходы от науки могут быть настолько значимыми, что только такая сильная структура, как государство, может эффективно их использовать и направить на развитие человечества. Благодаря крупным научным достижениям, человечество справилось с различными эпидемиями и пандемиями, поставило атом на службу человечества, предпринимает усилия, чтобы предотвратить нежелательные изменения климата. Мог бы ли это сделать частный сектор, конечно нет.

Именно дальновидность многих государственных деятелей привела к созданию и сохранению Академий наук, Авраам Линкольн в США, Людовиг ХIV во Франции, Петр Первый в России, Гейдар Алиев в Азербайджане, так как они глубоко понимали роль науки в развитии государства. Я никак не умоляю достоинства и вклад известных бизнесменов, таких как Илон Маск, Бил Гейтс и других в развитии человечества, но тем не менее вряд ли они могли бы охватить всю деятельность человека и увидеть и инвестировать средства в очень далекую перспективу. Безусловно, что какие-то области человеческой деятельности, могут и должны поддерживаться и развиваться с участием крупного бизнеса, но тем не менее главным спонсорм науки должно быть государство. Однако, это вовсе не означает, что частный сектор должен быть в стороне от финансирования науки. Наоборот, частный сектор должен активно участвовать в развитии и финансировании науки, что сегодня наблюдается во многих ведущих странах мира, где из года в год увеличивается роль финансирования науки частным сектором, особенно в области информационных технологий. Увеличение финансирования науки из года в год частным сектором является верой в науку, в ее возможности быть полезной практически во всех областях деятельности человека, и приносить развитие бизнесу и безусловно приносить доход.

Если государство является основным спонсором науки, тогда возникает другой не менее важный вопрос. Как же государство должно распределять финансы на научные исследования, чтобы наука была привлекательной и выгодной для страны. Выделение средств на науку каждый год должно учитывать возможности и потребности государства, то есть какие цели преследует государство и какие ее потребности необходимо реализовать.

Сегодняшнее положение дел в науке в Азербайджане, как и вообще в системе Национальной Академии наук, требует незамедлительных реформ, так как каждая копейка, выеляемая из бюджета страны, это деньги налогоплательщиков и поэтому необходимо иметь четкое обоснование. Единственное, что необходимо учесть это выделение средств на развитие фундаментальной науки, так как во-первых, без фундамендальной науки трудно говорить о развитии науки вообще, а во-вторых, трудно сегодня предсказать что даст фундаментальная наука завтра. От науки вообще не надо ждать сиюминутных результатов. Только наивные и несведущие люди могут спрашивать, а что даст фундаментальная наука завтра, если мы вложим в нее деньги сегодня. Результаты фундаментальной науки невозможно увидеть сиюминутно, однако, они меняют наше представление о мире, служат человечеству и доходы от фундаментальной науки измеряются миллиардами. Вряд ли кто мог предсказать, что научные исследования в области фундаментальных наук приведут к сближению различных областей науки, позволят освоить космическое пространство, приблизиться к задачам управления термоядерными процессами, расшифровать геном человека, побороть страшные болезни и эпидемии, увеличить продолжительность жизни людей и др. Представьте себе, что бы случилось с человечеством, если Александр Флеминг в 1928 году не изобрел пенициллин. Разве можно представить сегодняшний мир без компьютеров, мобильных телефонов, интернета, электронной почты? И всем этим человечество обязяно науке и ее достижениям.

История науки пронизана крупными открытиями и изобретениями. Некоторые научные открытия сделали нашу жизнь ярче (звуковое кино, цветная фотография, видеоигры), другие удобнее (лампочки, паровой двигатель, транспорт), третьи защитили человечество от страшашных эпидемий и болезней, предостерегли наше представление о невозможном клонировании. Одни пугали нас самолётами с ядерным реактором, химическим оружием, открытием вирусов и новых болезней, другие дарили нам надежду изобретением новых лекарств и антивирусов, томографией, созданием новых материалов. Цивилизация и все человечество своим существованием и развитием обязаны науке. Поэтому, развитие науки и особенно фундаментальной это прерогатива государства, хотя никто не мешает частному сектору участвовать в этом.

В предыдущих публикациях я говорил о неизбежности реформ в Академии наук. Под реформами в Академии наук, некоторые люди понимают передачу научно-исследовательских институтов вузам и как-будто этим вся проблема решается. Это категорически неправильный подход, который не только уничтожит нашу науку, а создаст также большие проблемы для наших вузов, как с материальной точки зрения, так и с моральной. Разрушать всегда дегко, а вот созидать это великий дар, завещанный нам выдающимся государственным деятелем, Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который из пепла возродил независимый Азербайджан. Политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, это также яркий пример государственного строительства и созидания, чему мы обязаны учиться. Политика Президента Ильхама Алиева ведет к возрождению наших разрушенных городов, сел и поселков. Поэтому, нам необходимо учиться у него и возрождать нашу еще не разрушенную до конца науку и направить ее на службу государства.

В 2011 году, участвуя в работе Годичного собрания Национальной Академии наук Азербайджана, Президент Ильхам Алиев сказал: "Строительство современного государства невозможно без развития науки и наша цель правильно определить приоритеты". Поэтому, нам необходимо приложить все усилия, чтобы наука и Академия наук заработали эффективно на благо страны. Не в обиду нашей высшей школе скажу, что сегодня в системе вузов нет ни одного научного исследовательского института, который мог бы сравниться по научнвым результатам, с достижениями и потенциалом аналогичных институтов, входящих в систему Академии наук. Это возможно объясняется тем, что сотрудники научно-исследовательских институтов в системе вузов напрямую или косвенно загружены учебным процессом, что занимает достаточно много времени. Оппоненты могут в качестве примера привести США, где практически все научно-исследовательские центры входят в университеты. Дело в том, что эта система в США функционирует несколько сот лет и уже утвердилась. А что мы хотим сделать? Уничтожить систему, которая за 70 лет неплохо проявила себя и затем ждать несколько сот лет, чтобы возродить новую систему. Ведь никто не может дать гарантии того, что новая система заработает эффективно. Это полный абсурд и идти в этом направлении, все-равно что шагнуть в пропасть.

Для нас должно быть печальным уроком, к чему привела ликвидация Академии наук Грузии, когда научно-исследовательские институты были переданы вузам. Грузия потеряла сильно развитую науку и приобрела проблемы в образовательном секторе. А каких замечательных ученых дала в свое время миру грузинская Академия наук - выдающиеся математики и механики, академики АН СССР, Николай Мусхелишвили и Илья Векуа, известные ученые - братья Реваз (лингвист) и Тамаз (математик) Гамкрелидзе (оба академики АН СССР) и др. Россия, Туркмения, Узбекистан, также сделали шаги в этом направлении, но опомнившись вернулись обратно. Поэтому, реформы должны носить созидательный, а не разрушительный характер.

В Азербаджане необходимо определить приоритетные области и сконцентрировать усилия на развитие этих областей. Одной из бурно развивающихся областей науки в мире сегодня является сектор ИТ. Без использования ИТ технологий трудно сегодня представить развитие какой-либо области науки, как фундаментальной, так и гуманитарной. Благоларя ИТ технологиям сегодня в мире появились и широко используются нано технологии, без которых трудно представить современный мир. Мировые расходы на ИТ сектор уже превысили 5 трлн. долларов США. Хотя такие страны как США и Китай вкладывают в эту область каждый год около 200 млрд. долларов США, тем не менее лидерами в этой области являются Швеция, Сингапур, Финляндия и Швейцария. Только пятую строчку занимают США. Указанные выше страны (кроме США) обладают практически таким же населением как Азербайджан, а может и меньше.

К сожалению, сегодня в Азербайджане мы не можем похвастаться какими-то успехами в области ИТ, которые представляют международный интерес. Одной из ведущих стран в этой области является Финляндия, которая когда-то была одной из беднейших областей России. Более того, Финляндия не обладает особенными природными богатствами, кроме лесов. Однако, благодаря развитию ИТ имеет один из самых высоких уровней жизни в мире. То же самое можно сказать о Сингапуре, где кроме моря практически нет никаких природных богатств. В указанных странах была построена эффективная система образовательного процесса (что крайне важно), правильно выделены приоритетные области и благодаря этому добились нужных результатов.

Поэтому, эта область могла бы стать приоритетной в нашей стране, и ее необходимо сделать приоритетной также при посылке нашей молодежи на обучение зарубежом, согласно государственной программе. В Азербайджане в системе Академии наук сегодня имеется несколько институтов, которые напрямую связаны с ИТ. Необходимо, чтобы эти институты и те подразделения, которые имеют отношение к ИТ, работали сообща и имели одну глобальную цель. Работать разрозненно, когда каждый выполняет различные задачи расточительно, и ничего хорошего не принесет. Мы маленькая страна и должны объединить все наши усилия, чтобы выйти по уровню ИТ на уровень, например, Эстонии, Турции и других ведущих стран. Здесь необходима сильная государственная поддержка и мобильная работа Академии наук. В этом направлении нужны ученые-лидеры, которые уже заявили о себе и приняты международным научным сообществом, чем к сожалению мы не можем особенно похвастаться в настоящее время.

Сегодня есть много молодых азербайджанцев, работающих в ведущих ИТ компаниях, таких как Мicrosoft, Google и др. Ясно, что пригласить их на работу в Азербайджан сегодня практически невозможно из-за низкой зарплаты этой категории лиц. Однако, они могли бы быть связующим звеном между ведущими мировыми ИТ компаниями и Азербайджаном, в частности, с Академией наук. Было бы целесообразно создать банк данных таких специалистов и воспользоваться их возможностями. Безусловно, в этом направлении необходимо организовать широкое международное научное сотрудничество. Такой шаг не представляет особой трудности, так как режимы общения on-line, zoom и др. могут помочь развивать международные связи без больших материальных вложений. Однако, не стоит ожидать, что через несколько месяцев мы выйдем на уровень ведущих стран. Это длительный, но необходимый процесс, который требует существенных реформ в нашем образовании и, конечно в науке, и безусловно принесет стране большие прибыли. Несколько лет тому назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев провозгласил тезис: "Перевести фактор нефти в человеческий капитал". Это и есть тот самый человеческий капитал, где ведущую роль играют ИТ и который существенно скажется на развитии экономики и страны в целом.

Из постсоветских стран в области ИТ больших успехов достигла Эстония, которую я не зря упомянул выше. В советское время наука в Азербайджане не только не отставала от уровня эстонской, могу с полной уверенностью сказать, что даже превосходила ее. Я неоднакратно в те времена бывал в Эстонии на различных научных конференцмях и в этом убедился. После распада СССР, Эстония обьявила область ИТ приоритетной, провела важные реформы в образовании и науке, что представляется очень важным, сделала инвистиции в эту область и добилась больших успехов. Конечно, не последнюю роль здесь сыграла соседняя Финляндия, которая обладает одной из лучших в мире систем среднего образования и уровнем ИТ технологий и помогала Эстонии. Ведь то же самое мы можем сделать в Азербайджане.

Средства у нас есть, а что касается поддержки, то мы можем воспользоваться поддержкой братской Турции, которая тоже занимает ведущие позиции в области ИТ и других дружественных стран, которые достигли уже определенных успехов. Достаточно указать знаменитые на весь мир Байрактары, основу которых составляют именно ИТ. Турция добилась успехов в этом направлении так как уже долгие годы инвестирует в науку большие ассигнования. В настоящее время Турция выделяет в год на одного научного исследователя 180 тысяч долларов США, что в 2 раза превышает аналогичнный показатель в России (90 тысяч долларов США). В ближайшем будущем Турция планирует довести расходы на науку и технологии до 1.8% своего ВВП, а число сотрудников в сфере науки и технологий увеличить до 300 тысяч, из которых 200 тысяч составят только ученые. Это является подтверждением того, что благодаря правильной организации научных исследований и технологий страна достигла больших успехов. Здесь необходимо подчеркнуть также реформы, проведенные в Турции в области образования, благодаря которым в стране функционируют известные на международной арене лицеи - Роберт Колледж, Немецкий лицей, Галатасарай и университеты Богазичи, Билкент, Коч, Средневосточный Технический университет и др. Вспоним конец 80-х годов ХХ стодетия. Каким громадным потенциалом обладала азербайджанская фундаментальная наука. К сожалению, мы большую часть ее утеряли. Только в конце 80-х начале 90-х годов из Азербайджана уехали десятки активных ученых, математиков, физиков, химиков. Отрадно, что многие из них обосновались в братской Турции и действительно внесли вклад в развитие ее фундаментальной науки. Но мы не должны падать духом. Если народ однажды создал хороших ученых значит необходимо способствовать тому, чтобы это повторилось.

Азербайджан выделяет на научные исследования в год 0.2% своего ВВП, что является крайне низким показателем. Необходимо определить приоритетные области и выделить ассигнования на их развитие, в первую очередь на ИТ сектор. Путь, который прошли Финляндия, Сингапур и другие страны вполне под силу нам, чтобы оживить нашу науку, заставить ее служить государству и развивать экономику. Другими приоритетными научными направлениями могли бы быть те, где у нас уже имеются заделы и достижения. Например, исследование богатств Каспийского моря могло бы быть также приоритетным направлением. Недавно НАНА посетил президент Российской Академии наук, академик А.М.Сергеев. Была предварительная договоренность проводить такие исследования совместно. Россия и Азербайджан обладают глубоким научным опытом по исследованию Каспийкого моря, поэтому объединение научных усилий и имеющегося потенциала двух стран было бы целесообразно. Задачей науки является не только ее развитие, но также и то как ее использовать на благо общества и вообще всего человечества.

По-видимому, скоро состоятся выборы в Национальную Академию наук, которая в последние годы "постарела", средний возраст академиков и член-корреспондентов уже превышает 75 лет. Однако, здесь нет надобности в торопях избирать молодых ученых, чтобы заполнить этот пробел. Необходимо поставить четкую задачу как проводить выборы. Об этом я писал в предыдущих публикациях, что важно понять что сделал кандидат после защиты докторской диссертации, что он избирается в член-корреспонденты Академии наук или какие научные результаты он получил и какие подготовил научные кадры будучи член-корреспондентом, что выдвигается в академики. С другой стороны можно объявить несколько вакансий для член-корреспондентов именно для молодых ученых возраста не старше 50-55 лет и эти выборы проводить отдельно. Необходимо строго придерживаться принципа, что академики избираются из числа член-корреспондентов (благо это есть в Уставе Национальной Академии наук).

Известно, что наука открывает грандиозные перспективы только тем, кто искренне служит ей. Такие перспективы способствуют развитию всех сфер государства и мы как молодая развивающаяся страна не должны упускать такой шанс.

В Священном Коране говорится, что среди всех Небесных Писаний главным призывом к человеку является стремление к накоплению знаний и постижению наук. Поэтому, не случайно, в одном из хадисов Великого Пророка Мухаммеда говорится, что существуют различные дороги в рай, но самый короткий через науку и образование.