Велосипедистка из Азербайджана заняла четвертое место на V Играх исламской солидарности

БАКУ /Trend/ - 7 августа азербайджанские велосипедисты приняли участие в очередных соревнованиях V Играх исламской солидарности, прошедших в турецкой Конье, передает Trend.

Члены нашей национальной команды Elite/U23 соревновались в групповом заезде на треке по очкам, который проходил на велодроме Конья.

В женском зачете попробовали свои силы Виктория Сидоренко и Аян Ханкишиева, а в мужском – Муса Микаилзаде и Наджаф Багиров.

Наша перспективная велосипедистка Аян Ханкишиева упорно боролась и заняла 4-е место с 13 очками, а М. Микаилзаде занял 7-е место с 8 очками.