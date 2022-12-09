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Защита прав человека – одно из основных направлений в повестке дня правительства Азербайджана - замминистра

Азербайджан Материалы 9 декабря 2022 15:46 (UTC +04:00)
Защита прав человека – одно из основных направлений в повестке дня правительства Азербайджана - замминистра

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Защита прав человека – одно из основных направлений в повестке дня правительства Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев в ходе круглого стола в Университете АDА, посвященного 20-летию сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.

Реформы в судебной системе Азербайджана, борьба с коррупцией являются доказательством мер, которые принимаются правительством страны, сказал он.

Замминистра также отметил, что абсолютным приоритетом являются обеспечение мира и безопасности, восстановление освобождённых территорий.

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