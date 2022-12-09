Франция на долгие годы потеряла статус посредника в налаживании отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Франция потеряла свою роль посредника между Азербайджаном и Арменией на долгие годы, заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджана Парвин Мирзазаде в своей статье об односторонней, предвзятой антиазербайджанской резолюции, недавно принятой Национальной Ассамблеей, нижней палатой французского парламента, передает в пятницу Trend.

При рассмотрении этого документа можно сказать, что французские парламентарии не имеют никакого представления о международных отношениях или международном праве, потому что поддавшись коллективному психозу и купившись на щедрые пожертвования армянской диаспоры, они приняли безграмотный документ, противоречащий Конституции Франции, отметил Мирзазаде.

“В резолюциях говорится, что обе палаты парламента требуют, чтобы правительство Франции немедленно признало независимость географически неизвестного “Арцаха”, осудило азербайджанское “вторжение” в Армению (границы которой неопределенны), потребовало соблюдения режима прекращения огня в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, предложило санкции против Азербайджана и оказания военной помощи новому союзнику”, - пояснил он.

Как справедливо заметил Мирзазаде, сами резолюции являются воплощением двойных стандартов, за которые выступают французские парламентарии, сующие свой нос в чужие дела и идущие на крайности ради пожертвований от армянской диаспоры.

“Конечно, Азербайджану безразличны резолюции французских депутатов, которые соревнуются в тюркофобии и исламофобии. Однако этим французский парламент окончательно положил конец любому возможному посредничеству Франции в мирном урегулировании, поскольку по международному праву посредник должен быть нейтральным и беспристрастным”, - отметил Мирзазаде.

В течение почти 24 лет Франция притворялась беспристрастным посредником, хотя втайне французские сопредседатели всегда поддерживали Армению и фактически выступали в качестве бесплатных адвокатов армянской стороны. Начало Второй Карабахской войны окончательно разоблачило Францию, которая перестала создавать видимость нейтралитета и открыто встала на сторону Армении.

По словам посла, несмотря на то, что руководство Азербайджана не осложняло отношения с Францией и стремилось решить проблемы по дипломатическим каналам, французское правительство не приняло этот жест доброй воли с азербайджанской стороны и продолжило нагнетать напряженность в двусторонних отношениях.

В своей статье Мирзазаде напомнил, что еще в 2020 году, сразу после окончания Второй Карабахской войны и капитуляции Армении, в нарушение всех международных обязательств и международного права обе палаты французского парламента приняли резолюцию с требованием признания "арцахских" сепаратистов, что является открытым посягательством на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Теперь парламент Франции, вновь игнорируя международное право и все ранее принятые Французской Республикой документы (что в принципе невозможно, поскольку закон обратной силы не имеет), открыто встает на сторону Армении и принимает безграмотный документ, который не имеет юридического права. “Не вдаваясь в подробности написанного там бреда, можно сказать, что французские парламентарии просто не поняли, что выдвигая необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и требуя признания несуществующей независимости “Нагорного Карабаха”, сами забили последний гвоздь в крышку гроба Минской группы. После этого решения любые мирные инициативы Франции больше не актуальны для Азербайджана, поскольку подобные документы не оставляют шансов для столь заинтересованного армянского посредника быть приемлемыми. Французские политики сделали свой выбор, выбрав ложный путь поддержки сепаратизма и неоколониализма, которые рано или поздно очень сильно ударят по Франции. Своими решениями и действиями французская сторона нанесла непоправимый ущерб двусторонним отношениям с Азербайджаном, а также имиджу Франции в глазах азербайджанского народа, на восстановление которого следующему поколению французских лидеров потребуется много времени”, - заключил Мирзазаде.