Новые подробности о состоянии здоровья Васифа Тагиева, обезвредившего иранского террориста (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Операция сотрудника службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Васифа Тагиева, который обезвредил террориста во время атаки на дипмиссию, прошла успешно, передает в воскресенье Trend.

Во время теракта в посольстве 27 января Васиф бросился на вооруженного террориста и нейтрализовал его. Он получил пулевые ранения в плечо и челюсть.

В соцсетях появилось фото Васифа Тагиева из больницы.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.