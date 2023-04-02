МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с минной угрозой Армении

БАКУ/Trend/- Международное сообщество должно выразить озабоченность по поводу минной угрозы со стороны Армении. Об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в Twitter, передает Trend.

«Наземные мины, установленные Арменией, продолжают убивать и калечить азербайджанцев. Сегодня в результате взрыва мины погиб военнослужащий. С момента окончания войны 2020 года жертвами стали 288 азербайджанцев, в том числе 50 погибших»,- говорится в сообщении.

Отметим, что 2 апреля на мине подорвался рядовой Нифталиев Новруз Эльдениз оглы, военнослужащий одной из дивизий азербайджанской армии, дислоцированной на освобожденной территории Тертерского района.