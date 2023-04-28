Татарстан предложил Азербайджану открыть в Казани генконсульство

БАКУ /Trend/ - Татарстан предложил Азербайджану открыть в Казани генеральное консульство. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Казани, передает Trend.

"Будем рады рассмотрению нашего предложения об открытии в Казани и генерального консульства Азербайджанской Республики", - приводит слова Минниханова пресс-служба.

Он напомнил, что в Казани уже открыты генконсульства Казахстана, Узбекистана, Туркменистана.