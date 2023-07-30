Обнародован состав сборных Азербайджана по борьбе, которые выступят на чемпионате мира U-17

БАКУ /Trend/ - Обнародован состав сборных Азербайджана по борьбе, которые выступят на стартующем 31 июля в Стамбуле чемпионате мира U-17.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в первые дни соревнований, которые продлятся до 6 августа, примут участие борцы греко-римского стиля. В состав команды входят Туран Дашдемиров (45 кг), Эльнар Зиядов (48 кг), Али Сейидалили (51 кг), Турал Ахмедов (55 кг), Роман Керимов (60 кг), Юсиф Ахмедли (65 кг), Джавад Мамедов (71 кг), Эльмин Алиев (80 кг), Микаил Исмаилов (92 кг) и Махир Гурбанлы (110 кг).

Позже состоятся поединки по женской борьбе. За медали будут сражаться Саадат Гулиева (43 кг), Рузанна Мамедова (53 кг), Гюнай Гурбанова (57 кг) и Захра Керимзаде (69 кг).

В последние дни чемпионата на ковер выйдут вольники Джафар Джафаров (45 кг), Башир Вердиев (48 кг), Садреддин Гасанов (51 кг), Турал Алиев (55 кг), Джамал Аббасов (60 кг), Мирзаага Ахундов (65 кг), Исмаил Рагимли (71 кг), Исмаил Асадли (80 кг), Саид Пашаев (92 кг) и Юсиф Дурсунов (110 кг).

Соревнования, которые пройдут в спортивном комплексе «Башакшехир», стартуют ежедневно в 12:00 по бакинскому времени. Встречи за медали начинаются в 19:00.