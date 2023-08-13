Азербайджанские борцы примут участие в чемпионате мира U-20

БАКУ /Trend/ - С 14 по 20 августа в столице Иордании Аммане пройдет чемпионат мира по борьбе U-20 лет, передает Trend.

В первые дни соревнований пройдут состязания по вольной борьбе. Нашу страну на чемпионате мира под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева, тренеров Ровшана Гаджиева и Назим Алиджанов представят Руслан Абдуллаев (57 кг), Муса Агаев (61 кг), Рамик Гейбатов (65 кг), Мирджавад Набиев (70 кг), Эльхан Гараев (74 кг), Али Цокаев (79 кг), Тебриз Байрамов (86 кг), Раван Мусаев (92 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

Позже эстафета перейдет к борцам-женщинам. Эльвина Керимзаде (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Асмар Джанкуртаран (55 кг) постараются выполнить задачи старшего тренера Ровшана Умудова.

Завершится чемпионат соревнованием борцов греко-римского стиля. На ковер выйдут 9 борцов под руководством старшего тренера Нуреддина Раджабова, тренеров Эмина Ахмедова и Тураджа Гусейнли. В Аммане будут бороться Фарид Садыхлы (55 кг), Илькин Гурбанов (60 кг), Фараим Мустафаев (63 кг), Кянан Абдуллазаде (67 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Давуд Мамедов (77 кг), Исмаил Рзаев (82 кг), Али Гулиев (87 кг) и Мазаим Марданов (130 кг).