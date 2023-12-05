Туркменистан поддерживает инициативу Азербайджана о создании экспертной группы по Каспию - Рашид Мередов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан выражает поддержку инициативе Азербайджана по созданию пятисторонней экспертной группы по Каспию.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Считаем целесообразным привлечь к её работе научные силы, сформировать дискуссионные площадки, возможно, в формате конференций, круглых столов и подобных мероприятий. Особенно важно вовлечение в этот процесс исследователей и специалистов, занимающихся вопросами управления водными ресурсами в Каспийском бассейне", - сказал он.

Мередов отметил, что снижение уровня Каспийского моря является одной из актуальнейших проблем, требующих пристального изучения и внимания.

При этом он добавил, что только за последние 25 лет уровень моря понизился почти на два метра, что представляет собой беспокоящую цифру, отражающую негативную тенденцию.

В то же время касаясь вопросов улучшения ситуации, министр подчеркнул, что детальное изучение такого явления, как уменьшение объемов воды в Каспии, позволит понять его природу, а следовательно и выработать меры по предотвращению и смягчению последствий этого.

"Если для этого требуются дополнительные правовые инструменты, Туркменистан готов подготовить проект соответствующего пятистороннего документа для дальнейшего обсуждения с прибрежными государствами", - сказал Рашид Мередов.