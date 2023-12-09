Мемориал Вугара Гашимова: В группе лидеров – два азербайджанских шахматиста

БАКУ /Trend/ - В шахматном супертурнире Мемориал Вугара Гашимова-2023, впервые организованном в Габале, состоялись еще 3 тура матчей.

Как сообщили Trend в пресс-службе турнира, в соревнованиях, проходящих в Конгресс-центре Гейдара Алиева, первый ход в IV туре сделал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

IV тур

Арджун Эригайси (Индия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) 0:1

Йорден Ван Форест (Нидерланды) – Рауф Мамедов (Азербайджан) 0:1

Ричард Раппорт (Венгрия) – Айдын Сулейманлы (Азербайджан) 0,5:0,5

Борис Гельфанд (Израиль) – Видит Сантош Гуджрати (Индия) 0,5:0,5

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Ниджат Абасов (Азербайджан) 0,5:0,5

V тур

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Арджун Эригайси (Индия) 0:1

Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) 0:1

Айдын Сулейманлы (Азербайджан) – Борис Гельфанд (Израиль) 0,5:0,5

Рауф Мамедов (Азербайджан) – Ричард Раппорт (Венгрия) 0:1

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Йорден Ван Форест (Нидерланды) 0:1

VI тур

Арджун Эригайси (Индия) – Йорден Ван Форест (Нидерланды) 0,5:0,5

Ричард Раппорт (Венгрия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) 0,5:0,5

Борис Гельфанд (Израиль) – Рауф Мамедов (Азербайджан) 1:0

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Айдын Сулейманлы (Азербайджан) 0:1

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Видит Сантош Гуджрати (Индия) 0,5:0,5

После шести туров у трех шахматистов одинаковые очки. В тройку лидеров входят Арджун Эригайси, Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы, набравшие по 7 очков каждый. Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Видит Сантош Гуджрати и Рауф Мамедов заняли 4-7 места; у них 6 очков. Ричард Раппорт, Йорден Ван Форест и Борис Гельфанд замыкают турнирную таблицу с пятью очками каждый.