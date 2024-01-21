Находившийся в международном розыске гражданин Азербайджана экстрадирован на родину

БАКУ /Trend/ - Санан Шякярли, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве с присвоением чужого имущества путем злоупотребления доверием и обмана (статья 178.3.2 мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), задержан в Республике Колумбия.

Как передает Trend, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Азербайджана.

Министерством был направлен соответствующий запрос об экстрадиции указанного лица в Азербайджан, проведены переговоры с властями Колумбии и предоставлены все необходимые гарантии в соответствии с международными процедурами. Колумбийская сторона, несмотря на отсутствие договорно-правовой базы в области экстрадиции, учитывая высокий авторитет Азербайджана как надежного партнера в мире и безоговорочное соблюдение принципа взаимности, приняла положительное решение о передаче, и впервые была осуществлена экстрадиция из Латинской Америки.

Из-за отсутствия прямого рейса из Колумбии, С.Шякярли был доставлен в Азербайджан 21 января ответственными сотрудниками Управления международного сотрудничества и Пенитенциарной службы Минюста транзитом через Турцию и по решению суда помещен в СИЗО.