Министерство финансов выступило с важным обращением в адрес ряда категорий юридических лиц и коммерческих организаций

Министерство финансов выступило с обращением к публичным юридическим лицам и коммерческим организациям, которым выделены бюджетные средства, в связи с грантами и осуществлениями определенных полномочий, субсидиями, субвенсиями, также организациям участвующим в расходовании государственного долга и получившим кредит под государственные гарантии, общественно значимым учреждениям, подающим обединённые ( консолидированные) финансовые отчеты.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, коммерческие организации, получившие кредит под государственные гарантии или учавствующие в проектах с расходованием государственного долга, также получившие из бюджета субсидии, субвенсии, грант или бюджетные средства, в связи с осуществлением определенных полномочий, публичные юридические лица предоставляют финансовые отчеты и консолидированные финансовые отчеты в Министерство финансов, согласно Закону Азербайджанской Республики « о Бухгалтерском учете», согласно 12.2 и 12.1.8 статьям, соответственно.

Согласно требованиям 12.3 статьи вышеуказанного закона, от коммерческих организаций, которым выделены бюджетные средства, в связи с грантами и осуществлениями определенных полномочий, субсидиями, субвенсиями, также организаций учавствующих в раходовании государственного долга и получивших кредит под государственные гарантии, подающих консолидированные финансовые отчеты (исключая микро и малые субъекты предпринимательства), общественно значимых учреждений, в случае наличия интернет-страницы, требуется размещение годовых финансовых отчетов и консолидированных финансовых отчетов вместе с заключением аудитора на этой интернет-странице или публикация в прессе, с условием обеспечения свободного доступа.

Согласно 12.1.9 статьям этого Закона, от публичных юридических лиц, подающ консолидированные финансовые отчеты, также, в уставе которых предназначено публикация финансовых отчетов и указанные в 12.1.7. и 12.1.8 статьях этого закона публичные юридические лица, должны публиковать годовые финансовые отчеты и консолидированные финансовые отчеты вместе с заключением аудитора на своей интернет странице или в прессе .

Согласно статье 12.1.5. вышеуказанного Закона, публичные юридические лица и коммерческие организации, в соответствии со статьей 3.1 «Правил представления и публикации годовых финансовых отчетов и объединённых (консолидированных) финансовых отчетов коммерческими организациями», подтверждённых Указом Кабинета Министров № 97 от 27 мая 2010 года, с целью осуществления вышеуказанного Закона, должны предоставить по окончание отчетного периода, свои годовые финансовые отчеты не позже 30 апреля следующего года, а объединённые (консолидированные) финансовые отчеты не позднее 30 июня следуюшего года.

Согласно 3.4 статье этих Правил, информация по представлению годовых финансовых отчетов и консолидированных финансовых отчетов, в течение 10 дней, после крайней даты предоставления отчетов, передаются со стороны вышестоящих организаций или учредителя( учредителей) в Министерство финансов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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