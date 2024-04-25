Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров ознакомились с работами, проводимыми во дворце Панахали хана и комплексе Имарет в Агдаме.

Как сообщает в четверг Trend, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли проинформировал глав государств о проделанной работе.

Затем главы государств полюбовались карабахскими скакунами.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подарил Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову карабахского скакуна.