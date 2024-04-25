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Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)

Политика Материалы 25 апреля 2024 17:17 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров ознакомились с работами, проводимыми во дворце Панахали хана и комплексе Имарет в Агдаме.

Как сообщает в четверг Trend, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли проинформировал глав государств о проделанной работе.

Затем главы государств полюбовались карабахскими скакунами.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подарил Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову карабахского скакуна.

Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подарил Президенту Садыру Жапарову карабахского скакуна (ФОТО)
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