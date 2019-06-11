Рамин Гулузаде: Транспортный сектор будет активно развиваться и дальше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку открылась 18-я Каспийская международная выставка “Транспорт, транзит и логистика”, сообщает во вторник Trend с мероприятия.

Выступая на церемонии открытия, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде проинформировал присутствующих о мерах, проводимых в стране для развития сферы транспорта.

Он отметил, что в Азербайджане уделяется особое внимание развитию ненефтяного сектора экономики, добавив, что транспорт и логистика являются одними из важных направлений этого процесса. Причем, их развитие способствует, в том числе, развитию всех прочих отраслей экономики, развитию частного предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса, а также повышению качества жизни людей.

В свою очередь, региональный директор ITE Group Эдвард Строн отметил, что в выставке принимают участие 75 компаний из десяти стран мира. Причем, одна треть из них участвует в ней впервые.

Отметим, что выставка продолжится до 13 июня.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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