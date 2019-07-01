В Азербайджане обнаружен заморский вредитель

БАКУ/Trend/ - Средиземноморская плодовая муха является насекомым-вредителем и объектом карантина на территории Азербайджана, Турции, России, Албании, Алжире, Хорватии, Кипра, Египта, Франции, Греции, Венгрии, Израиля, Италии, Мальты, Марокко, Португалии и многих других стран, передает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Эксперты Государственного аграрного агентства при министерстве в ходе мониторинга в Абшеронском регионе выявили случаи заражения плодовой мухой.

Сотрудники агентства аграрных услуг министерства опросили 203 жителя, с целью определения масштабов распространения средиземноморской плодовой мухи в сельской местности Абшеронского района. Примерно половина респондентов сообщили о случаях заражения этим вредителем фруктов и овощей.

В этой связи специалисты Агентства аграрного агентства начали установку 250-ти феромоновых ловушек в селах и поселках Абшеронского района с целью продолжения наблюдений.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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