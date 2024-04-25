Сделаю все возможное, чтобы завоевать "золото" ЧЕ - Мурад Фатиев

БАКУ /Trend/ - Я очень активно готовился к чемпионату Европы.

Как сообщает Trend, об этом İdman.biz сказал дзюдоист сборной Азербайджана Мурад Фатиев (90 кг).

Он отметил, что приложит все усилия, чтобы завоевать "золото" на чемпионате.

«Конечно, у меня сильные противники. Но я считаю себя сильнее их. Сделаю все возможное, чтобы не остаться без медали. Моя главная цель - показать здесь всю свою силу и победить. Я сделаю все для этого. Главная цель в будущем - хорошо выступить на чемпионатах Европы и мира и отправиться на Олимпийские игры», - сказал спортсмен.

Отметим, что Фатиев завтра выйдет на татами на чемпионате Европы, который завершается 27 апреля. В своем первом поединке он встретится с Джамалом Петгрейвом (Великобритания).

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