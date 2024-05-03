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В Суговушанское водохранилище выпустили мальков рыб

Общество Материалы 3 мая 2024 17:03 (UTC +04:00)
В Суговушанское водохранилище выпустили мальков рыб

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Суговушанское водохранилище, расположенное в Тертерском районе, в очередной раз выпущены мальки рыб.

Об этом Trend сообщили в пятницу министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что цель состоит в том, чтобы способствовать восстановлению экосистемы, увеличению популяции рыб в водоемах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Официальный представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева отметила, что на мероприятии, в котором приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций и Управления полиции на водном транспорте министерства внутренних дел, 20 000 мальков рыб, выращенных в хозяйстве по разведению рыб "Кичик Гызылагадж", были выпущены в водохранилище.

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