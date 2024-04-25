Обоюдно признанная граница между Азербайджаном и Арменией является гарантией безопасности - Ален Симонян

БАКУ /Trend/ - Обоюдно признанная граница между Азербайджаном и Арменией является гарантией безопасности.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

По словам спикера, гарантией безопасности являются не позиции ВС, а граница.

"Гарантией является легитимная, обоюдно признанная граница", - подчеркнул он.

Симонян упомянул, что понятие "война" должно быть забыто и изъято из повестки дня.

"Это самая лучшая гарантия", - добавил он.

Отметим, что в соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный стол.

Работы экспертных групп двух стран продолжаются.

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