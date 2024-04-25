Венгрия окажет финансовую поддержку компаниям, которые хотят развивать бизнес в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Правительство Венгрии окажет финансовую поддержку компаниям страны, которые хотят развивать бизнес в Азербайджане, а также планирует обратиться в финансовые структуры ЕС для продвижения в Азербайджане важных для Европы инициатив.

Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе бизнес-форума в Баку, сообщает в четверг Trend.

По его словам, правительство Венгрии выделит средства венгерской компании "Hell Energy" на строительство завода алюминиевой тары для напитков в Алятской СЭЗ, и это будет первой крупной инвестицией в ненефтяной сектор Азербайджана.

Отметим, что данный проект "Hell Energy" оценен в 211 млн долларов и касается выпуска алюминиевой тары для напитков (объем производства на пике - 700-800 млн банок в год).

Как пояснил Trend информированный источник, доля венгерской стороны в этом проекте 51 процент, и планируемый завод может быть введен в эксплуатацию в конце 2025 года - начале 2026 года.