Скончалась первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова

БАКУ /Trend/ - Скончалась первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова.

Как сообщает Trend, Эльмира Сулейманова скончалась в возрасте 87 лет.

В настоящее время в мечети "Тезе пир" в Баку проходит церемония прощания.

Отметим, что Эльмира Теймур гызы Сулейманова родилась 17 июля 1937 года в городе Баку. Доктор химических наук (1980), профессор (1981). Получала персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики. Эльмира Сулейманова занимала должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана с 2002 по 2019 годы.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева была награждена орденами "Шохрат" и "Шараф" за заслуги в области защиты прав человека.

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