Скоро будет представлена система специальных инвестиционных источников для поддержки проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время будет представлена система специальных инвестиционных источников и дополнительных льготных кредитов для поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.
Как передает в четверг Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в видео-сообщении в ходе конференции на тему "Новый период социально-экономического развития Азербайджана".
По его словам, с 2019 года по сегодняшний день создано более 385 тысяч рабочих мест в частном секторе Азербайджана.
"В ближайшее время будет представлена система специальных инвестиционных источников и дополнительных льготных кредитов для поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", - подчеркнул он.
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