Скоро будет представлена система специальных инвестиционных источников для поддержки проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время будет представлена система специальных инвестиционных источников и дополнительных льготных кредитов для поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в видео-сообщении в ходе конференции на тему "Новый период социально-экономического развития Азербайджана".

По его словам, с 2019 года по сегодняшний день создано более 385 тысяч рабочих мест в частном секторе Азербайджана.

"В ближайшее время будет представлена система специальных инвестиционных источников и дополнительных льготных кредитов для поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", - подчеркнул он.

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