Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Скоро будет представлена система специальных инвестиционных источников для поддержки проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

Экономика Материалы 25 апреля 2024 16:36 (UTC +04:00)
Скоро будет представлена система специальных инвестиционных источников для поддержки проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время будет представлена система специальных инвестиционных источников и дополнительных льготных кредитов для поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в видео-сообщении в ходе конференции на тему "Новый период социально-экономического развития Азербайджана".

По его словам, с 2019 года по сегодняшний день создано более 385 тысяч рабочих мест в частном секторе Азербайджана.

"В ближайшее время будет представлена система специальных инвестиционных источников и дополнительных льготных кредитов для поддержки проектов предпринимателей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", - подчеркнул он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости