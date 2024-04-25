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Председатели комитетов парламентов стран тюркского мира посетят Карабах

Политика Материалы 25 апреля 2024 13:30 (UTC +04:00)
Председатели комитетов парламентов стран тюркского мира посетят Карабах

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Участники первого заседания председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств, находящихся с визитом в Баку, завтра совершат визит в Карабах и осмотрят разрушения, которые армяне совершили на этих территориях в период оккупации, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана впервые проходит первое заседание председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств.

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