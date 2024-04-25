Азербайджан работает над предоставлением национальных климатических вкладов - президент COP29

БАКУ /Trend/ - Азербайджан работает над предоставлением вкладов, определяемых на национальном уровне, связанных с климатическими изменениями.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на 15-м Петербургском диалоге по климату.

"Мы будем работать по двум параллельным направлениям, которые взаимно усиливают друг друга, и действия по каждому из них будут мощным сигналом в поддержку другого. Это предполагает разработку четких планов по достижению цели ограничения глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию, а также выделение финансовых средств, необходимых для реализации этих планов", - отметил он.

Мухтар Бабаев упомянул, что, как страна, принимающая COP29, Азербайджан понимает необходимость подавать пример, и поэтому меры по борьбе с изменением климата будут занимать центральное место в плане развития страны.

"COP29 не будет сосредоточена исключительно на финансах, поддержке климатических изменений или каком-либо другом отдельном компоненте. Речь пойдет о том, чтобы объединить все эти элементы для дальнейшего продвижения процесса. И если мы решим работать по обоим этим направлениям, этот год может стать моментом, когда мы добьемся реального прогресса", - подчеркнул он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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