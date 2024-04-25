Президент Казахстана дал 5 месяцев на строительство домов для пострадавших от паводков

АСТАНА /Trend/ - На строительство домов и выделение квартир пострадавшим от паводков выделено 5 месяцев.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс".

"Наша общая победа над природной стихией не за горами. После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Прежде всего гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок – 5 летних и осенних месяцев. Но я уверен, что сообща мы справимся", - отметил он.

По его словам, в результате этих масштабных паводков тысячи людей потеряли свое имущество, остались без источника дохода.

"Поэтому государством принимаются адресные меры поддержки граждан. Все пострадавшие получат единовременную выплату на семью. После оценки ущерба им будут выплачены компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество. Государство отремонтирует поврежденное жилье и построит новое жилье вместо разрушенного", - подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев призвал учесть, что строительство жилья в поймах рек заведомо несет риски повторного затопления и уничтожения.

"Поэтому определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта. Акиматы должны строго соблюдать требования соответствующих правил. Считаю, что предстоящее масштабное строительство создаст новые возможности для граждан", - добавил президент Казахстана.

Напомним, что паводки в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне было объявлено чрезвычайное положение. В результате паводков под водой остались тысячи домов, свыше 119 тысяч человек были эвакуированы. В спасательных работах были задействованы десятки тысяч человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!