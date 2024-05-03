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Названы возможные направления сотрудничества SOCAR c компаниями Саудовской Аравии

Энергетика Материалы 3 мая 2024 14:36 (UTC +04:00)
Названы возможные направления сотрудничества SOCAR c компаниями Саудовской Аравии

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Вопросы совместного сотрудничества и инвестиционных возможностей между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компаниями Саудовской Аравии были обсуждены 3 мая в Баку в рамках переговоров министров энергетики двух стран, передает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение минэнерго Азербайджана.

"Совместное сотрудничество и инвестиционные возможности обсуждены в сферах нефтепереработки, поставок нефтехимической продукции, низко углеродного топлива и технологий", - указано в сообщении.

По итогам встречи был подписан Протокол третьего заседания Совместного технического комитета министерств энергетики обеих стран.

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