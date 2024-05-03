АФФА оштрафовала "Карабах" и "Нефтчи"

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

На встрече обсуждалось произошедшие в XXXII туре Премьер-лиги Азербайджана события. В матче «Габала» - «Кяпаз» хозяева поля, 4 игрока которых получили желтую карточку, были оштрафованы на 700 манат.

Бруно Гонсалвеш, получивший красную карточку за агрессивное поведение в матче «Нефтчи» - «Туран Товуз», дисквалифицирован на 4 матча, 2 из которых условно, а клуб оштрафован на 3000 манат. Испытательный срок - 3 месяца. «Нефтчи» заплатит 1000 манат за то, что машина МЧС прибыла с опозданием. После матча бакинцы были оштрафованы на 500 манат за то, что не создали игрокам комфортные условия для того, чтобы они сели в автобус. Из-за масоовых оскорблений болельщиков в адрес арбитров «Туран Товуз» понес убыток в 1000 манат.

После матча «Сумгаит» - «Карабах» владельцы стадиона были оштрафованы на 800 манат за выход на поле посторонних лиц. Агдамский клуб заплатит штраф в 800 манат за то, что болельщики «Карабаха» бросали на поле посторонние предметы.

Футбольный клуб «Араз-Нахчыван» возместит ущерб, нанесенный крыше технической зоны игроками команды в гостевом матче против «Зиря».

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