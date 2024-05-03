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В Баку проходит мероприятие на тему "Противоминная инициатива Европейской команды"

Политика Материалы 3 мая 2024 13:58 (UTC +04:00)
В Баку проходит мероприятие на тему "Противоминная инициатива Европейской команды"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 3 мая при организационной поддержке представительства Евросоюза в Азербайджане проводится мероприятие на тему "Противоминная инициатива Европейской команды".

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии принимают участие помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов, генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман, руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Петер Михалко и послы стран-членов Европейского союза в Азербайджане.

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